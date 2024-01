Futsal Futsal-Meisterschaften beim SSV

Schon seit 2014 ist der SSV Berghausen Gastgeber der Niederrhein-Hallenmeisterschaft im Futsal, aber die Auflage am 20./21. Januar (Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) weckt bei ihm besondere Vorfreude. Schließlich erhielt Jugendleiter Helmuth Höhn vom Fußballverband Niederrhein (FVN) die Zusage, dass diesmal neben den C- und B-Junioren auch die A-Junioren ihre Gewinner ermitteln werden. „Dass gleich drei wichtige Jahrgänge bei den achten Futsal-Meisterschaften in unserer Halle zu Gast sein werden, ist für uns der Clou“, sagt Höhn, der das Turnier schon seit Monaten plant.