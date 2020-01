Fußball-Analyse : SSV muss raus aus der Wohlfühloase

Langenfeld Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen hat die Erwartungen bislang nicht erfüllt. Zunächst gab es personelle Probleme, und erst, als diese überwunden waren, spielte sich das Team ein und legte eine Siegesserie hin. Danach ging der Schwung aber verloren, die Entschlossenheit fehlte.

Bislang wurden die Erwartungen nicht erfüllt. Nachdem der Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen eine hervorragende Sommer-Vorbereitung abgeliefert und unter anderem den Oberligisten Turu Düsseldorf (2:1) im Test geschlagen hatte, startete er mit viel Selbstvertrauen in die neue Serie. Obwohl die Mannschaft von Trainer Patrick Michaelis den sechsten Platz aus der Vor-Saison unbedingt steigern will, hat sie einige Probleme und rennt als Siebter (28 Punkte) den eigenen Zielen hinterher. „Wir sind durch unsere Fehler selber dafür verantwortlich, dass wir keine gute Hinrunde gespielt haben“, stellt Michaelis fest.

Weil anfangs zahlreiche Akteure zusammen in den Urlaub fuhren, startete der SSV entsprechend holprig in die neue Saison. Nach dem 1:1 gegen den VfB Hilden II musste er beim Lohausener SV (1:3) die erste große Enttäuschung hinnehmen. Bemerkenswert: Die Berghausener mussten ihren dezimierten Kader durch viele Spieler aus der Kreisliga-Reserve ergänzen, wie Christian Kleefisch, Dennis Haarmann oder Cedric Joch.

TTG Langenfeld will sich in der Rückrunde verbessern

Tischtennis : TTG Langenfeld will sich in der Rückrunde verbessern

Nach der Siegesserie verloren die Berghausener indes an Schwung. Zwar hielten sie auch gegen die Top-Teams phasenweise sehr gut mit, aber es fehlte die letzte Entschlossenheit. So musste der SSV etwa beim Rivalen und Zweiten SC Reusrath eine bittere 2:3-Pleite hinnehmen. Zu häufig standen deshalb Aufwand und Ertrag in einem unbefriedigenden Verhältnis, das das Team immer wieder zurückwarf. Michaelis ist immer noch enttäuscht. „Wir sind nicht konstant genug, was Berghausen aber schon seit Jahren fehlt“, sagt der Coach. „Insgesamt sind die aufgetretenen Probleme daran festzumachen, dass sich die Mannschaft aufgrund ihres hohen Potenzials manchmal zu sicher gefühlt hat. Die Jungs wissen, dass sie sich in der Berghausener Wohlfühloase befinden und ein sehr gutes Team bilden. Aus diesem Grund konnten wir nicht ganz oben angreifen.“