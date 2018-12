Fußball: SSV Berghausen erlebt in der Hinrunde Höhen und Tiefen

LANGENFELD Trainer Patrick Michaelis freut sich auf die Winterpause. In der soll sein Team neue Kraft für die nächsten Aufgaben in der Fußball-Bezirksliga tanken.

Über mangelnde Spielpraxis dürfen sich die Bezirksliga-Fußballer des SSV Berghausen nun wahrlich nicht beschweren. Schließlich haben sie seit Juli insgesamt sechs Tests, 19 Liga-Partien sowie je ein Spiel im Kreispokal und Niederrheinpokal absolviert. „Wir sind froh, dass wir jetzt erstmal vier Wochen lang Pause haben. Danach folgen vier Vorbereitungswochen, in denen wir uns gut auf die neuen Aufgaben in der Meisterschaft vorbereiten wollen“, erklärt Patrick Michaelis.

Im Sommer hatte Michaelis das Trainer-Amt von Siegfried Lehnert übernommen – und auf Anhieb Erfolg. Zunächst erlebten die Berghausener mit dem Niederrheinpokal-Spiel gegen den Drittligisten KFC Uerdingen einen echten Höhepunkt, bei dem sie trotz der wenig überraschenden 1:8-Pleite eine gute Figur machten. In der Liga waren die Ergebnisse deutlich besser, denn mit Ausnahme der Niederlage gegen den ASV Wuppertal (0:1) holte der SSV in den ersten sieben Bezirksliga-Begegnungen ausschließlich Siege.

Im Gegensatz zur Vorsaison verfügt das Team einerseits über einen breiteren Kader und andererseits ist es seltener von Verletzungspech betroffen. Folge: Nach dem 2:1-Erfolg beim Dabringhauser TV stand der SSV Mitte Oktober an der Tabellenspitze. „Wir standen ganz oben und wussten selber nicht genau, warum das so ist. Eigentlich wäre Platz vier bis sieben gerecht gewesen“, erklärt der Coach.

Anschließend erlebte der SSV eine unglückliche 0:2-Niederlage im Derby gegen den SC Reusrath, weil er nun die Effektivität vermissen ließ. Abgesehen von den Siegen gegen die Aufsteiger SC Ayyildiz Remscheid (2:1) und SF Baumberg II (1:0) erzielte die Mannschaft in der Schlussphase des Jahres immer schlechtere Ergebnisse. Michaelis ist enttäuscht: „Unsere Qualität war eigentlich deutlich höher als beim Start, aber wir haben jetzt viel mehr Aufwand und Torchancen für eigene Treffer benötigt. Am Anfang sind uns Tore leichter gefallen.“

„Je länger die Saison dauert, desto mehr gleichen sich die Mannschaften einander an. Die Qualität wird höher und die Leistungsunterschiede werden kleiner. Du darfst dir als Spitzenmannschaft keine zwei, drei schlechteren Ergebnisse erlauben“, betont Michaelis, dessen Mannschaft sich durch eine sehr hohe Trainingsbeteiligung auszeichnet. Der Coach stellt fest: „Jetzt ist der innere Druck, selber Tore zu schießen, erstmal weg. Man verkrampft einfach schnell.“ In der Winterpause könnte sich der SSV-Kader noch punktuell verändern, bevor die Mannschaft mit neuem Elan die erste Aufgabe am 17. Februar beim ASV Mettmann bewältigen will.