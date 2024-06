Jugendfußball in Langenfeld SSV gibt Manchester City einen Korb

Dass die Düsseldorfer ihren Titel im August verteidigen wollen, ist kein Wunder. Höhn denkt aber mindestens noch an einen weiteren Titelkandidaten: „Borussia Mönchengladbach stand von 2012 bis 2018 jedes Mal im Finale und hat viermal gewonnen. Auch in diesem Jahrgang verfügen die Gladbacher wieder über ganz viel Qualität. Allerdings ist das Niveau aller Gäste so hoch, dass jeder in der Lage ist, das Turnier für sich zu entscheiden. Die Zuschauer dürfen sich auf hochklassigen Fußball und ganz viel Spannung freuen.“