Fußball, Bezirksliga SSV Berghausen kann Abstieg nicht verhindern

HSV Langenfeld – BV Burscheid 8:1 (3:1). Der HSV fuhr gegen Tabellenschlusslicht Burscheid den erwartet klaren Erfolg ein. Für das Aufgebot von Trainer Marc Adomako trafen Severin Krayer (19./20.), Sven Steinfort (23.), Ahmed El Morabiti (50./61./65.), Leon Wallraf (54.) und Bilal Elias (84.). Trotz des Ergebnisses zeigte sich Adomako jedoch nicht vollends zufrieden. „Das war ein durchwachsenes Spiel von unserer Mannschaft“, mahnte er. Denn die schaffte es seiner Meinung nach nicht, das erlernte System über 90 Minuten auf den Rasen zu bringen. „Wenn man ganz oben stehen will, braucht man Konstanz im System und darf sich nicht der schwächeren Mannschaft anpassen“, betonte Adomako. Dem Gegner zollte er Respekt und äußerte Mitleid: „Ich finde es schade für Burscheid, dass sie keine konkurrenzfähige Mannschaft stellen konnten – das ist für uns in der Entwicklung nicht gut, und für den Gegner ist es erniedrigend, wenn man immer wieder so viele Gegentore bekommt.“ Entsprechend ärgert ihn der Gästetreffer zum 1:3 (35.) nicht so sehr.