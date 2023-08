Fußball-Kreisliga A Erste Saisonsiege und Punkteteilungen

TG Burg – SC Reusrath II 2:1 (1:1). Die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassierten die Reusrather. Allerdings hatten die Gäste eigentlich schon den einen Punkt sicher, denn der Burger Siegtreffer fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Tobias Bauer hatte die SC-Zweite nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Front gebracht, den Ausgleich kassierte das Team erst kurz vor der Halbzeitpause. In Durchgang zwei gab es lange Zeit dann das Duell auf Augenhöhe, welches die Solinger auf den letzten Drücker zu den eigenen Gunsten entschieden.