Fußball, Bezirksliga : Drei Teams, drei Auswärtsspiele

Mario Stoffels, hier noch im Trikot des SSV Berghausen, tritt nun mit der Reserve der SF Baumberg in Solingen-Wald an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Am Sonntag müssen SSV Berghausen, HSV Langenfeld und die Reserve der Sportfreunde Baumberg in der Fußball-Bezirksliga reisen: nach Gräfrath, Burscheid und Solingen-Wald.

Von Tobias Brücker

Das erwartet das hiesige Trio am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga.

BV Burscheid – SSV Berghausen. Die in den drei bisherigen Ligaspielen noch sieglosen Berghausener wollen nach einem Remis nun beim Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) endlich das erste Erfolgserlebnis feiern. SSV-Trainer Jörn Heinmann betont, dieses Unterfangen werde beim Aufsteiger jedoch kein leichtes. Er sieht sein Team nicht in der Rolle des Favoriten. „Wir haben Druck“, betont der Übungsleiter, „wir müssen gewinnen – gerade mit Blick auf die nächsten Wochen.“ Da wartet mit Solingen-Wald einer der Aufstiegsfavoriten. Personalsorgen sind dabei ohnehin nie gut, doch Heinmann muss derzeit auf besonders viele Spieler verzichten. Mit Jonas Hofmeier, Sinan Pekuz, Dennis Uiberall, den drei Torhütern Tim Limbach, Daniel Nellen und Oliver Wazakowski, Benedikt Bruser, Florian Franke und Imad Bousmayou sind neun Akteure im Urlaub oder verletzt. Hinter dem Einsatz von Robin Scholer steht noch ein Fragezeichen. Heinmann sagt: „Für uns zählt am Sonntag nur ein Sieg – egal wie die Personalsituation ist. Der Kader ist breit genug.“ Er baut auf die gezeigte Defensivstärke seiner Elf und eine kaltschnäuzigere Chancenverwertung.

BV Gräfrath – HSV Langenfeld. Der Aufsteiger aus Gräfrath macht in der Anfangsphase der laufenden Spielzeit einen guten Eindruck. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist der HSV mit Trainer Salvatore Grillo zu Gast. „Gräfrath ist nicht schlecht gestartet“, konstatiert der Langenfelder Coach und sieht „Augenhöhe mit uns“. Zwei Siege stehen bei den Hausherren einer Niederlage gegenüber, die aber fiel am vergangenen Spieltag deutlich aus – 0:5 in Ronsdorf. „Ich denke, sie werden sich für die Niederlage revanchieren wollen“, vermutet Grillo, „aber wir wollen ebenso nicht nur einen Punkt holen.“ Vermutung ist das richtige Stichwort, mit Gräfrath erwartet den HSV der große Unbekannte. „Ich weiß nicht, was auf uns zukommt“, gibt Grillo zu, „ich hatte noch nicht die Möglichkeit, sie spielen zu sehen.“ Er rechnet in jedem Fall mit Widerstand. Vielleicht gerade rechtzeitig sieht der Trainer sein Team dafür „in die Spur kommen“.