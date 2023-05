Fußball, Bezirksliga Knifflige Bezirksliga-Aufgaben

SF Baumberg II – ASV Mettmann. Die T-Shirts sind wohl bereits gedruckt und der Sekt ist kaltgestellt – am Samstag (17.30 Uhr) kann Spitzenreiter Mettmann bei einem Erfolg in Baumberg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga feiern. Doch zunächst werden die abstiegsbedrohten Sportfreunde versuchen, diese sicher fest eingeplante Feier zu sprengen. Realistisch ist dieses Vorhaben allerdings wohl nicht: „Ich glaube, da spricht nicht viel für uns“, sagt SFB-Coach Andreas Franke, „eventuell ist die Mannschaft in der Lage, sich am Gegner zu steigern.“ Grundsätzlich sehen die Gastgeber das Aufeinandertreffen aber als „Bonusspiel“, wie Franke erzählt: „Wenn wir das verlieren, wird keiner etwas sagen.“ Das Hauptaugenmerk des Trainers liegt schon jetzt auf dem Kellerduell am nächsten Spieltag, an dem ein Erfolg über Mitkonkurrent Radevormwald den wahrscheinlich sicheren Ligaverbleib bedeuten würde. Den ASV, der zuletzt in doppelter Unterzahl gewann, erwartet Franke am Samstag hochmotiviert.