Fußball, Bezirksliga SSV braucht die Grundtugenden

HSV Langenfeld – TSV 05 Ronsdorf. Der HSV ist nach der Winterpause mit zwei hohen Siegen gestartet. Doch trotz des 6:2 bei Bayer Wuppertal und einem beeindruckenden 5:2 in Unterzahl gegen Gräfrath sieht Trainer Marc Adomako seine Elf im Duell mit dem Tabellenzweiten am Sonntag (15.30 Uhr) als Außenseiter. „Aber das ist uns egal. Wir müssen unseren Plan ausspielen“, sagt er, „manchmal funktioniert der, das hat er zuletzt oft, und manchmal scheitert man.“ Adomako sieht sein Team dennoch in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Durch die beiden Erfolge konnte der HSV Anschluss an die obersten Tabellenregionen herstellen. Was also ist in dieser Spielzeit noch möglich? Adomako: „Das hängt davon ab, was die Spieler abrufen. Unsere Mannschaft hat sehr viel Qualität, wir haben Top-Spieler, die derzeit eine Top-Einstellung haben. Ich kann mir bei dieser Mannschaft alles vorstellen.“ Dazu hält er Torhüter Christian Cyrys für den vielleicht besten der Liga. Mittlerweile fungiert der 30-Jährige als einer der verlängerten Arme des Trainerteams.