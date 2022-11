Fußball, Bezirksliga SSV macht den Trainer fassungslos

TSV Solingen-Auderhöhe – HSV Langenfeld 1:1 (0:1). Im Duell zweier Teams aus dem oberen Mittelfeld der Tabelle gab es keinen Sieger. Dabei spaltete sich das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Aufderhöhe in zwei unterschiedliche Halbzeiten. So waren die Gäste in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft. Eine schnelle, sichere Passstafette verwandelte Ahmed El Morabiti dank einer schönen Einzelaktion im Sechzehnmeterraum nach 24 Minuten zum verdienten 1:0. Der HSV versäumte es allerdings, seine leichte Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen. Nach der Pause übernahmen dann die Gastgeber die Partie. „In der zweiten Halbzeit haben sie das Spiel gemacht und waren viel besser drin als wir“, berichtete Trainer Abdel Haddad. Gleich nach Wiederanpfiff befanden sich die Langenfelder wohl gedanklich noch in der warmen Kabine – und Eric Schürg traf zum Ausgleich (46.). „Wir waren nicht wach“, urteilte Haddad kurz, da er sich diese Trägheit nur schwer erklären konnte. In der Folge stellte das Duo aus Haddad und Marc Adomako um – wie genau, wollte Haddad nicht verraten. Durch die neue Taktik gelang es aber, das Match ausgeglichener zu gestalten. Zwar hätte laut Haddad jederzeit der Führungstreffer für eines der beiden Teams fallen können, das blieb ihnen aber verwehrt.