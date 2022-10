Fußball, Bezirksliga : Bezirksliga-Derby sieht keinen Sieger

Langenfeld/Monheim Beim 0:0 zwischen dem SSV Berghausen und dem HSV Langenfeld rettet Torwart Wazakowski den einen Punkt. Mit dem muss sich auch die SFB-Reserve begnügen.

SF Baumberg II – SSV Born 2:2 (1:0). Die nach gutem Ligastart in die Krise geratenen Sportfreunde II rangen Tabellenführer Born ein Unentschieden ab. Erst zum dritten Mal in der laufenden Saison kam eine Mannschaft gegen den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter mindestens zweimal zum Torerfolg. Dabei trafen die Hausherren nach 1:0-Führung erst spät zum Ausgleich. David Kamau brachte die SFB mit einem Kopfball nach Freistoß von Mario Stoffels in Führung (23.). Eigentlich hätte die Elf von Trainer Frank Stoffels schon binnen der ersten zehn Minuten 3:0 vorne sein müssen, doch Eric Hellwig und Tim Scharpel scheiterten am Torwart und dem Pfosten. Kurz vor der Pause wurde Hellwig per Notbremse gestoppt, die aber folgenlos blieb. Weiter mit elf Mann auf dem Feld drehte Born die Partie – die Tore in der 50. und der 87. Minute schienen das Duell zu entscheiden. Doch Baumberg zeigte Moral: Nahum Belay Ghebressulasie erzielte in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich (90.+2). „Wichtig ist, dass der Negativlauf gestoppt ist“, sagte Stoffels, „wir haben gezeigt, dass wir mit allen Teams mithalten können.