Fußball, Bezirksliga : Bezirksliga-Duo ist am Wochenende gefordert

Führungsspieler Yannick Freer (rechts) fehlt dem SSV Berghausen gelbgesperrt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der SSV Berghausen tritt bereits Freitag bei Germannia Wuppertal an, der HSV Langenfeld empfängt Sonntag Radevormwald. Das Spiel der SFB-Reserve bei BVayer Wuppertal wurde seitens der Gastgeber verlegt.

Das erwartet das hiesige Trio in der Fußball-Bezirksliga.

SSV Germania Wuppertal – SSV Berghausen. Nach ihrem ersten Erfolgserlebnis wollen Trainer Jörn Heimann und sein SSV nun nachlegen. Bereits am heutigen Freitag (20 Uhr) eröffnen die Berghausener den achten Spieltag. Nachdem die Stimmung in der Mannschaft ob der Niederlagenserie zuletzt ein wenig angespannt war, ist nun wieder mehr Lockerheit in der Auswahl. Heimann aber mahnt: „Trotz allem wissen wir, dass es nur drei Punkte waren – die aber erst einmal gut tun.“ Beim Start in eine aus SSV-Sicht hoffentlich Positivserie fehlt mit Verteidiger Yannick Freer jedoch ein wichtiger Baustein. Der 30-Jährige ist nach Doppel-Gelb wegen Meckerns gesperrt. Freer gilt als Führungsspieler, ist Mitglied im Spielerrat und Ansprechpartner für Heimann auf dem Platz. „Wenn er was sagt, hat das Gewicht“, berichtet sein Coach. Der erwartet einen starken Gegner, der erst jetzt sein Potenzial zeigt: „Wenn sie ins Laufen kommt, ist das eine sehr gute Truppe.“ Der SSV müsse dementsprechend „ans Limit“ gehen. Der bereits länger verletzte Raul Vettraino-Galina muss wegen seiner Schulter zum MRT, Nick Michna ist krank.

HSV Langenfeld – SC 08 Radevomwald. Wahrscheinlich können sich die Zuschauer am Sonntag (15.30 Uhr) auf ein torreiches Spektakel einstellen, wenn der HSV unter Trainer Salvatore Grillo auf Radevomwald trifft. Die Gäste erzielten zwar bisher bereits 20 Treffer in sieben Spielen, kassierten aber ebensoviele. Für den HSV, der zuletzt zweimal torlos blieb, könnte die offenbar schwache Abwehr ein gefundener Brustlöser sein. „Ich denke, wir können dagegenhalten“, sagt Grillo. „Was uns momentan fehlt, ist das Spielerische – das Kämpferische ist da.“ Wobei das 0:2 beim ASV Mettmann in Anbetracht des starken Gegners freilich kein Weltuntergang war. Ein kleiner Vorteil für die Hausherren könnte der Pokaleinsatz des SC sein, der bei TuRa Remscheid-Süd am Mittwoch bis ins Elfmeterschießen (5:7) ging. Eigentlich hatte Grillo geplant, sich das Spiel und den Tabellennachbarn anzusehen, das Vorhaben klappte jedoch nicht. „Ich habe mir aber ein paar Infos zukommen lassen“, berichtet er. Demnach sei Radevomwald eine ehrgeizige, zweikampfstarke und kompakte Mannschaft, gegen die die Rückkehr von Kreativspieler Marvin Klein gerade recht kommt. Grillo baut zudem auf den Heimvorteil, wie er betont: „Wir waren im vergangenen Jahr zu Hause eine Macht – das muss wieder so werden.“