Fußball, Bezirksliga Bezirksligisten sind wieder gefordert

SF Baumberg II – TSV 05 Ronsdorf. Erstmals in dieser Saison gehen die Sportfreunde II auf einen Abstiegsplatz in einen Spieltag. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Elf von Frank Stoffels gegen den Tabellendritten gefordert. Aus dem Blick auf die Tabelle macht Stoffels keinen Hehl, und er sagt: „Das ist nach dem guten Start sehr ärgerlich, dass wir nach unten durchgereicht wurden. Ich glaube, dass wir besser sind als das.“ Während der zweiwöchigen Spielpause konnte er zahlreiche Rückkehrer aus Verletzungen begrüßen: Hendrik Pitsch, Leon Wieczorek, Cengiz Özyürt, Mario Stoffels, Yannick Krohn, Chanon Kiwitt, Anthony Oscasindas und Michael Nimoh sind alle wieder einsatzbereit. Um ihnen 90 Minuten Spielpraxis zu geben, diente ein Testspiel bei Landesligist Altenberg, das 0:10 verloren ging. „Das ging in die Hose“, bilanziert Stoffels kurz und passend, betont aber, dass nur elf Spieler anreisten und er das Spiel eigentlich sogar gern wegen einer Grippewelle abgesagt hätte. Das Ergebnis sollte also nicht zu hoch gehangen werden.