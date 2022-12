Fußball, Bezirksliga Der Druck im Derby ist immens

Letztendlich, glaubt Stoffels, ist die Tagesform noch bedeutender als ohnehin schon. „Es können am Ende einzelne Spieler sein, die den Unterschied machen“, erläutert er. Freilich wird es auch darauf ankommen, wie die Kontrahenten mit dem der mentalen Last umgehen können. Beide Trainer setzten hier ihre Prioritäten im Training, in das sie die nötige Lockerheit hineinbringen wollen. Beide betonen überdies, dass die größte Schwäche des jeweils anderen Teams wohl derzeit in genau diesem Bereich liegt – Druck in Form eines schnellen Tores oder hohem, intensiven Anlaufen stehen in den Taktikplänen demnach weit oben.