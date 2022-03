Fußball, Bezirksliga : Derby zum Start in die Rückrunde

Yannick Freer (rechts) und der SSV Berghausen empfangen am Sonntag den HSV Langenfeld zum Bezirksliga-Derby. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der HSV Langenfeld ist als Tabellendritter der Bezirksliga Favorit gegen den SSV Berghausen, der Siebter ist, aber ein Heimspiel hat. Der 1. FC Monheim II fährt zum Zweiten nach Eller.

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bezirksliga treffen der HSV Langenfeld und der SSV Berghausen am Sonntag (15.15 Uhr) gleich in einem Derby aufeinander. Die Rolle des Favoriten trägt dabei wohl der in der Tabelle drittplatzierte HSV, der sich in seinen Testspielen in hervorragender Verfassung zeigte. Die Mannschaft von Trainer Daniel Gerhardt schlug dabei drei Landesligisten. „Das Selbstvertrauen ist groß. Wir haben eine breite Brust“, sagte der in der Winterpause installierte Übungsleiter. „Das war eine gute Vorbereitung, aber jetzt geht es um Punkte.“

Diese Vorbereitung blieb der Konkurrenz nicht verborgen. SSV-Coach André Köhler berichtete, er habe zwei der Spiele verfolgt. „Der Respekt ist unumwunden sehr, sehr groß“, betonte er. Die Langenfelder analysierte er kurz als kompakte Elf, die über eine starke Offensive verfüge. „Das wird eine schwere Aufgabe für uns.“

Beide Trainer wollen sich vor dem wichtigen ersten Pflichtspiel nach dreimonatiger Pause nicht in die Karten schauen lassen. Köhler kündigte ob der angespannten personellen Lage mögliche Überraschungen an, die er nicht benennen wollte. Ob die Mannschaft gegen einen starken Gegner ihr Pressing beibehalten wird, ließ er ebenso offen: „Wir werden versuchen, unser Spiel durchzubringen, aber wir wissen um die Stärke des HSV.“ Gerhardt hüllte sich ebenfalls in Schweigen. „Natürlich hat jeder Trainer seine eigene Handschrift. Wir müssen jetzt nicht alles auf links drehen. Wir sind Dritter“, bekräftigte er.

Gerhardt sieht seine Auswahl als nicht stark favorisiert. Schließlich spiele der Dritte gegen den Siebten. Hinzu komme der Umstand, dass es sich bei der Partie um ein Derby handele, in dem der Wille eine große Rolle spiele. Und beide Teams wüssten zudem noch nicht so recht, wo sie nach der Pause stünden. Sein Gegenüber stapelt gleichermaßen tief. Nach einer „verhunzten“ Vorbereitung müsse die Mannschaft zunächst ihr „Spiel wiederfinden“.

Für die Reserve des 1. FC Monheim startet mit der Rückrunde am Sonntag um 15.15 Uhr auch die Mission Klassenerhalt beim Spiel in Eller. Drei Zähler trennt die Elf von Coach Michael Will vom ersten Abstiegsplatz. Will konnte wegen anhaltender Knieprobleme und zweier Operationen nicht an der Vorbereitung seines Teams teilhaben. Am Sonntag aber wird er an der Seitenlinie stehen. „Es ist natürlich schön, wieder bei der Mannschaft zu sein“, erzählte er. Gleichwohl sei er in seinem Coaching eingeschränkt, wodurch Co-Trainer Marc Wunder viele Aufgaben während des Spiels übernehmen wird. Will vertraut seinem Trainerteam dahingehend vollends. „Das haben sie sich verdient“, bekräftigte er.