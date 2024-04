Fußball-Kreisliga A Solingen Schruff entscheidet das Spitzenspiel für den SSV

Kreisliga A Solingen: HSV Langenfeld II – TG Burg 1:3 (1:0). Der Tabellenkeller spielt weiter verrückt in der Kreisliga. Das bekamen nun auch die sechstplatzierten Langenfelder zu spüren, die trotz einer 1:0-Führung durch Louis Hajdari (18.) noch die Punkte an das Schlusslicht abgaben. Denn zwischen der 58. und 74. Minute erzielten die Solinger drei Tore in Serie und entführten damit drei ganze wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.