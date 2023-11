Fußball, Oberliga Top-Duo mit Konstanz und Resilienz

Natürlich ist der Vergleich hoch gegriffen, aber von den reinen Abständen her passt er: Wie in der Fußball-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen zwei Punkte vor dem FC Bayern München und sieben vor dem Tabellendritten VfB Stuttgart liegt, so führen die Sportfreunde Baumberg (SFB) in der Oberliga vor Ratingen 04/19 und der SpVg. Schonnebeck mit ebensolchen Vorsprüngen. Die Ergebnisse am Wochenende – die SFB siegten beim bis dahin Tabellendritten VfB 03 Hilden 1:0, 04/19 gewann daheim gegen den VfB Homberg 3:0 – haben eine kleine Lücke zwischen das Spitzenduo und die Verfolger gerissen.