2. Bundesliga Nord : Sportkegler nehmen den wichtigen Zusatzpunkt mit

Langenfeld Die Zweitliga-Herren des SKC Langenfeld/Paffrath machten es beim Tabellenführer aber spannend.

Am ersten Spieltag der neuen Saison in der 2. Bundesliga Nord waren die Sportkegler des SKC Langenfeld/Paffrath noch leer ausgegangen, denn sie verpassten beim Nachbarn KSF BW Hilden mit dem 4928:5143 (0:3) auch den Zusatzpunkt. Nun brachte die deutlich weitere Reise zur KSG Tecklenburger Land einen besseren Ertrag: Langenfeld verlor zwar mit 4915:5083, gewann diesmal jedoch den Zusatzpunkt (1:2), der auswärts immer sehr wertvoll ist und in Tecklenburg (Tabellenführer) erst recht nicht selbstverständlich war.