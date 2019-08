2. Bundesliga Nord : Sportkegler beginnen Saison mit drei Auswärtsspielen

Verstärkung: Neuzugang Patrick Springer bringt viel Qualität mit nach Langenfeld. Foto: SKC Langenfeld

Langenfeld Der Spielplan beschert den Sportkeglern des SKC Langenfeld/Paffrath am Anfang der neuen Saison in der 2. Bundesliga Nord gleich drei Auswärtsspiele hintereinander – was insofern ein Problem ist, weil Siege auf fremden Bahnen in der Regel sehr schwierig und damit eher selten sind.

Nach der Saisonpremiere am Samstag (14 Uhr) bei den KSF Solingen-Hilden geht es zur KSG Tecklenburger Land (7. September, 13.30 Uhr) und zur KSG Kassel (14. September, 13 Uhr).