Sportkegeln : Weltklasse in Langenfeld

Langenfeld Die Gastgeber der WM freuen sich auf eine stimmungsvolle Veranstaltung – und gehen selbst auf die Bahn.

Wer sich diesem Sport verschrieben hat, braucht ein paar besondere Eigenschaften. Ein gutes Auge gehört dazu, eine vernünftige Kondition und viel „Ballgefühl“. Manchmal dreht es sich auch nur um Geschwindigkeit – was wohl eine bevorzugte Eigenschaft der Langenfelder Sportkegler ist, die sich vor einiger Zeit für die Rolle des Gastgebers bei Weltmeisterschaften beworben hatten. Keiner zögerte, dem Verein den Zuschlag zu geben, weil seine Bahnen einen hervorragenden Ruf haben und die Langenfelder einige Erfahrung in der Durchführung von Groß-Ereignissen. „Wir werden dafür belohnt, dass wir solche Veranstaltungen können“, sagen Geschäftsführer Toni Perez und Sportwart Ricky Zimmer. Der Haken: Eigentlich sollte es erst 2021 so weit sein. Dann kam die Absage aus Luxemburg, weil die dortigen Bahnen zu stark beschädigt waren (versumpft). Der Weltverband fragte in Langenfeld nach, ob man sich vorstellen könne, einzuspringen. Logisch: Man konnte. Deshalb treffen sich vom 7. bis zum 15. Juni in der Manni-Jung-Sportkegelhalle am Freizeitpark die besten Sportler aus elf Nationen, um ihre Weltmeister auf Schere-Bahnen zu ermitteln.