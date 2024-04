Entscheidung in Baumberg gefallen SFB melden nicht für die Regionalliga

Neun Spieltage vor Saisonende führen die Sportfreunde Baumberg (SFB) mit zehn Punkten unangefochten die Tabelle der Fußball-Oberliga an und befinden sich auf dem besten Wege in Richtung Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West – erstmals in der Historie des Vereins. Doch die Anforderungen des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) machen der Mannschaft von Erfolgstrainer Salah El Halimi einen Strich durch die Rechnung, sodass der langjährige SFB-Vorsitzende Jürgen Schick kurz vor dem Deadline-Day-Dienstag schweren Herzens keinen Lizenzantrag für die vierte Liga stellen wird. Hauptgrund: Die Heimspielstätte ist nicht Regionalliga-tauglich.