Zugang in der Oberliga Niederrhein : Mabanza kommt aus Düren

Zugang in der Oberliga Niederrhein

Monheim Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg hat einen neuen Linksverteidiger gefunden: Günter Mabanza wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und kommt nun vom Mittelrheinligisten 1. FC Düren. Der 25-Jährige erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Günter Mabanza ist neu bei den Sportfreunden Baumberg (SFB). Der Linksverteidiger wechselt die Fußball-Oberliga, er kommt vom Mittelrheinligisten 1. FC Düren, mit dem er lange um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielte, zum Niederrheinligisten. Mabanza wurde in der Jugend beim 1. FC Köln ausgebildet und spielte sowohl mit seinem Heimatklub als auch den Sportfreunden Siegen und dem Bonner SC in der Regionalliga.