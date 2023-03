Fußball, Oberliga Rote Karte und nächste Pleite für die SFB

Nach 14 ungeschlagenen Spielen haben die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) in der Englischen Woche nun zweimal verloren: Dem 1:2 beim TSV Meerbusch am Sonntag folgte am Mittwoch trotz ordentlicher Leistung ein 0:1 (0:0) daheim gegen den VfB Homberg. „Als Trainer habe ich schon vorher gespürt, dass uns die Englische Woche ungelegen kommt. Momentan ist bei uns einfach der Wurm drin“, sagte Salah El Halimi.