Fußball, Oberliga SFB hadern mit dem Schiedsrichter

Am 25. Spieltag hat es den arg dezimierten Oberliga-Primus Sportfreunde Baumberg (SFB) nach fünf Siegen in Folge erwischt: Beim abstiegsgefährdeten Mülheimer FC musste die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi in einem hektischen und intensiven Spiel eine 2:3 (0:2)-Niederlage hinnehmen.