Fußball-Oberliga, Aufstiegsrunde : Rankl köpft SFB zur Niederlage, Remis für den FCM

Lupenreiner Hattrick: Kleves Danny Rankl traf dreifach vor der Pause gegen die Sportfreunde Baumberg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Monheim Am Freitagabend eröffneten der 1. FC Monheim daheim gegen TVD Velbert und die Sportfreunde Baumberg beim 1. FC Kleve den Spieltag in der Aufstiegsrunde der Fußball-Oberliga. Während der FCM einen Punkt holte, verloren die SFB erstmals in dieser Runde.

Am Freitagabend waren in der Aufstiegsrunde der Fußball-Oberliga sowohl der 1. FC Monheim (FCM) als auch die Sportfreunde Baumberg (SFB) gefordert. Der FCM empfing im Rheinstadion den TVD Velbert, die SFB hatten es beim 1. FC Kleve mit einem Team zu tun, das zuletzt den 1. FC Bocholt mit einem späten 1:1-Ausgleichstreffer die Tabellenführung wieder entrissen hatte, die sich die SSVg Velbert mit einem 5:1 gegen Monheim zurückgeholt hatte.

Und der FCM schien am Freitag früh wieder gegen eine Velberter Mannschaft Probleme zu bekommen, Fabio di Gaetano brachte die Gäste im Rheinstadion nach 20 Minuten auf Vorlage von Björn Kluft in Front. Doch nur drei Minuten später war Dimitrios Touratzidis für das Team von Trainer Dennis Ruess zur Stelle und markierte mit seinem zweiten Treffer in der Aufstiegsrunde den Ausgleich. Dabei blieb es.

FCM: Altin – Ali, Incilli, Kosmala, Nosel (64. Galleski), Spinrath, Ewertz (74. Mangano), Harth, Schütz (46. Lippold), Ordelheide (74. Tekadiomona), Touratzidis (85. Gümüs).

Die SFB wiederum waren in Kleve weitestgehend abgemeldet und kassierten bereits nach fünf Minuten das erste Gegentor: Danny Rankl traf per Kopf und erzielte so bereits seinen vierten Treffer in der Aufstiegsrunde. Luca Thuyl vergab nur vier Minuten später eine Großchance gegen SFB-Torwart Daniel Schwabke, doch Rankl legte mit seinem fünften Tor in dieser Runde, wieder per Kopf, das 2:0 nach (17. Minute). Die Gäste trafen in der Folge noch den Pfosten, doch zwischen das Gestänge schaffte es erst einmal nur Rankl – in der 42. Minute machte er seinen lupenreinen Hattrick perfekt – natürlich per Kopf.

In Hälfte zwei passierte nicht mehr allzu viel, immerhin gelag Robin Hömig das Ehrentor (73.) für das Team von Trainer Salah El Halimi zum 1:3-Endstand. Die SFB kassierten nach vier Siegen aus vier Spielen ihre erste Niederlage der Aufstiegsrunde.