Vertrag verlängert : Torhüter-Talent Okicic bleibt bei den SFB

Monheim Die Sportfreunde Baumberg (SFB) setzen auch auf der Torhüterposition auf Kontinuität. Wie der Fußball-Oberligist mitteilte, hat Youngster Maurice Okicic seinen Vertrag beim Tabellensiebten bis Sommer 2021 verlängert.

Der 20 Jahre alte Schlussmann läuft bereits seit der Jugend für die SFB auf. „Maurice ist ein Baumberger-Baby, das von klein auf nur bei den Sportfreunden gespielt hat“, erläutert Trainer Salah El Halimi. „Ich glaube, dass es niemanden gibt, der so viel Baumberger Blut in den Adern hat wie Maurice.“

Zu einem Einsatz in der fünfthöchsten Spielklasse hat es für Okicic bisher noch nicht gereicht. In dieser Saison teilten die Keeper Daniel Schwabke (13 Spiele), Sebastian Wickl und Jannik Hinsenkamp (beide 5) die Minuten unter sich auf. Linksfüßer Okicic habe noch einen weiten Weg vor sich, doch habe er auch „viel Spaß daran, von den gestandenen Torhütern und vom Torwarttrainer zu lernen“, betont SFB-Coach El Halimi. „Man hat in den vergangenen Monaten gemerkt, dass er sich entwickelt und gesteigert hat“, sagt er.