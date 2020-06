Fußball-Oberliga : SFB setzen weiter auf die Jugend

Monheim Die Sportfreunde Baumberg (SFB) haben die Verträge mit zwei weiteren Talenten verlängert. Wie der Fußball-Oberligist mitteilte, erhalten Mittelfeldspieler Tim Scharpel und Torhüter Jannik Hinsenkamp jeweils einen Vertrag bis Sommer 2021.

Der 20-jährige Scharpel, der 2017 von Viktoria Köln aus der B-Junioren-Bundesliga an die Sandstraße wechselte und den Sportfreunden seitdem die Treue hält, konnte in der abgebrochenen Saison in fünf Einsätzen im Oberliga-Team und neun Einsätzen in der Reserve sein Können unter Beweis stellen. „Er wurde in der Mannschaft gut aufgenommen und hat sich auch selbst gut integriert, obwohl er ein eher schüchterner Typ ist, was ich aber nicht unbedingt als Nachteil sehe“, sagt Salah El Halimi. Lediglich körperlich müsse Scharpel noch zulegen, erläutert der SFB-Trainer.