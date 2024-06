Kader in der Fußball-Oberliga Oscasindas bleibt den Sportfreunden Baumberg treu

Der souveräne Meister der Fußball-Oberliga arbeitet weiter am Kader für die Mitte August beginnende neue Saison. Nun hat ein weiterer Spieler seinen Vertrag bei den Sportfreunden Baumberg (SFB) verlängert: Anthony Oscasindas trägt weiterhin das blau-weiße Trikot und ist aus Baumberg nicht mehr wegzudenken. Er wurde bereits in der Jugendabteilung der Sportfreunde ausgebildet und erhielt vor zwei Jahren einen Vertrag für die erste Mannschaft. Dass er sich hervorragend in die Mannschaft integriert und entwickelt hat, zeigen auch seine Einsätze der abgelaufenen Saison: Er absolvierte 25 Spiele und traf zweimal.