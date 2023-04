Fußball, Oberliga SFB müssen sich dem VfB Hilden beugen

Monheim · Im Nachbarschaftsduell zwischen den Sportfreunden und dem VfB 03 Hilden gehen die Gäste in der Fußball-Oberliga früh in Führung, die Gastgeber gleichen aus. In der zweiten Halbzeit führt ein Torwartfehler zur Niederlage der Baumberger, deren aktueller Negativlauf somit anhält.

02.04.2023, 19:45 Uhr

Louis Klotz (rechts) und die Sportfreunde Baumberg unterlagen dem VfB 03 Hilden mit 1:2. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Die Negativserie hält an. Nach den beiden Niederlagen beim TSV Meerbusch (1:2) und gegen den VfB Homberg (0:1) zogen die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) auch im Nachbarschaftsduell mit dem VfB 03 Hilden den Kürzeren – 1:2 (1:1). „Ich bin mit meinen Jungs sehr zufrieden, die wieder eine gute Leistung gebracht haben. Der Spielverlauf hätte ein 1:1 hergegeben, aber leider hatten wir nicht das Momentum auf unserer Seite“, sagte SFB-Trainer Salah El Halimi.