Fußball : Sportfreunde Baumberg verkaufen sich in Bonn gut

Monheim Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg unterliegen dem Regionalligisten Bonner SC mit 1:5. Das Ergebnis klingt klarer, als es das Spiel war, die SFB ließen etliche Chancen aus und gingen aufgrund einer hohen Trainingsbelastung und eines kleinen Kaders auf dem Zahnfleisch.

Nach intensiven Trainingseinheiten am Donnerstag- und Freitagabend sowie am Morgen vor dem Spiel sammelten die SFB noch einmal die letzten Kräfte – und spielten gegen die favorisierten Bonner stark auf. Zwar ging der Regionalligist durch seine erste Torchance nach nur fünf Minuten früh in Führung, doch in der Folge waren die Baumberger tonangebend. Im neuen 4-3-2-1-System präsentierte sich der Oberligist ausgesprochen spielfreudig, hatte mehr Ballbesitz und erarbeitete sich immer wieder gute Torgelegenheiten. Die erste gute Chance ließ Alon Abelski liegen, der nach schöner Vorarbeit von Zugang Bilal Sezer am Bonner Keeper scheiterte (7.). Kurz darauf tauchte SFB-Stürmer Takuma Misumi frei vor dem Gehäuse der Hausherren auf, kam aber ebenfalls nicht am Torwart vorbei (10.). Nach einer sehenswerten Kombination über Sercan Er und Abelski landete der Heber von Louis Klotz an der Latte (19.), später zielte Misumi daneben (26.). Kurz vor der Pause war der Ausgleichstreffer eigentlich schon überfällig, doch weder Abelski (37.), noch Sezer (42.) oder Klotz (44.) brachten den Ball im Tor unter. „Bis dahin haben wir richtig viel gut gemacht, auch taktisch. Wir haben hinten fast nichts zugelassen und gut nach vorne kombiniert. Was gefehlt hat, war die Effektivität vor dem gegnerischen Tor, daran müssen wir arbeiten“, sagte El Halimi, der seiner Mannschaft in der Halbzeitpause die körperlichen Strapazen schon ansah.