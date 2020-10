Fußball, Oberliga : An jedem verdammten Mittwoch

An jedem verdammten Mittwoch

Baumbergs Angreifer Melva Luzalunga stellt in dieser Szene gegen Sterkrade-Nord seine Dynamik unter Beweis. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Sportfreunde Baumberg verlieren auch ihr drittes Spiel in einer Englischen Woche mit 2:3 – dieses Mal gegen Sterkrade-Nord. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für das Team von Trainer Salah El Halimi beim TV Jahn Hiesfeld weiter.

Garfield hasst Montage. Der von US-Zeichner Jim Davis zum Leben erweckte Comic-Kater verabscheut den Wochenanfang, da ihm scheinbar immer montags etwas Schlechtes widerfährt. Auch die Sportfreunde Baumberg (SFB) haben einen solchen Tag: den Mittwoch. Das 2:3 (0:3) gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord ist für den Fußball-Oberligisten die bereits dritte 2:3-Niederlage in der dritten Englischen Woche. Für SFB-Trainer Salah El Halimi ist das ein ärgerlicher Fakt. „Ich weiß nicht, ob die Jungs an solchen Abenden länger brauchen, bis sie wach sind. Vielleicht müssen wir noch früher raus auf den Rasen“, sagte der 44-Jährige. Gegen den Aufsteiger verschlief seine Elf die erste Halbzeit und lag nach 45 Minuten mit 0:3 hinten. „Dass wir als eines der wenigen Teams bislang alle drei Englischen Wochen mitgemacht haben, macht sich schon bemerkbar. Trotzdem erwarte ich einen anderen Auftritt – sowohl kämpferisch als auch läuferisch.“

Durch die Rotsperren von Kosi Saka und Bora Gümüs war El Halimi gezwungen, seine eingespielte Viererkette umzubauen. Ben Harneid gab sein Startelfdebüt in dieser Saison, musste aber wegen Leistenproblemen früh das Feld verlassen. Der Gast aus Oberhausen nutzte diese Umstellungsphase und kam durch Florian Wittig zum 1:0 (13.). In der Folge zeigte sich der Liga-Neuling gnadenlos effizient: Marcel Vogel (22.) und Damian Vergara Schlootz (39.) brachten die Sportvereinigung noch vor der Pause komfortabel in Führung. „Die Abstände waren viel zu weit, es fehlte komplett die Harmonie“, haderte El Halimi.