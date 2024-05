Fußball, Oberliga Niederrhein SFB verlieren Topspiel in Schonnebeck

Zwischen dem Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) und dem ärgsten Verfolger SpVg. Schonnebeck entwickelte sich das erwartet hochklassige Spiel zweier Teams, die derzeit in der fünften Liga in Top-Form sind. Beide Teams, die trotz der bedauerlichen Umstände nicht aufsteigen dürfen, bezwangen jüngst den Aufstiegsanwärter Ratingen 04/19 auf eindrucksvolle Weise – nach dem 3:1 vor neun Tagen in Ratingen setzte SFB-Cheftrainer Salah El Halimi auf den zuletzt verhinderten Regisseur Sercan Er und ließ zunächst den Sechser Isaac Kang draußen, während Essens Trainer Dirk Tönnies nach dem 6:0-Sieg gegen das aufstiegswillige 04/19 ebenfalls auf lediglich einer Position änderte – für Mittelfeldakteur Robin Brandner spielte Daniil Brazhko.