Vorbereitung auf die neue Saison Guter Test für die SFB in Düsseldorf

Die SFB erwiesen sich trotz der Ausfälle der Stammkräfte Daniel Schwabke, Denis Sitter, Subaru Nishimura, Baris Sarikaya, Kosi Saka, Robin Hömig und der Langzeitverletzten Millan Burovac sowie Tim Knetsch insbesondere in der ersten Halbzeit als nahezu gleichwertiger Gegner, der allerdings im Abschluss nicht die nötige Durchschlagskraft hatte. Ben Harneid vergab in aussichtsreicher Position (5.), ehe Batuhan Özden und Louis Klotz in der 17. Minute nacheinander am glänzend reagierenden Fortuna-Keeper Ben Zich scheiterten.