Fußball, Oberliga SFB spielen 0:0 gegen den Spitzenreiter

Nach 13 ungeschlagenen Spielen in Serie strotzten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) nur so vor Selbstvertrauen. Deshalb erklärte Trainer Salah El Halimi vor dem Top-Spiel gegen den Spitzenreiter SSVg Velbert: „Wir wollen auch gegen eine solche Spitzenmannschaft nicht reagieren, sondern agieren.“ Die Baumberger ergatterten so ein 0:0.