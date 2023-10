Fußball, Oberliga SFB und 04/19 können mit Remis leben

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) haben die Tabellenspitze der Fußball-Oberliga verteidigt. Der direkte Verfolger Ratingen 04/19 nahm am Samstagnachmittag beim 2:2 (1:1) nur einen Punkt mit aus dem Stadion an der Sandstraße und bleibt so zwei Zähler zurück. Gäste-Trainer Martin Hasenpflug fasste zusammen: „Vorher haben alle gedacht: Das Spiel geht nicht 0:0 aus, weil beide Mannschaften offensiv ausgerichtet sind. Und so haben die Zuschauer dann auch vier Tore gesehen und ein unterhaltsames Spiel.“ Sein Gegenüber, Salah El Halimi, fand: „Wir freuen uns, dass wir so ein Spiel hier haben können. Letztes Jahr haben wir noch gegen den Abstieg gespielt, jetzt hatten wir ein Topspiel mit zwei offensiven Mannschaften.“ Die sich die Punkte teilten.