Fußball, Oberliga Spitzen-Duo prüft die Regionalliga-Tauglichkeit

Update | Monheim/Ratingen · Ratingen 04/19 steht in der Fußball-Oberliga auf Rang zwei und will seine Hausaufgaben machen, um bei weiter guten Ergebnissen im März den Antrag auf die höhere Spielklasse stellen zu können. Von der Infrastruktur her ist man weiter als Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg, der sportlich gute Karten hat.

25.11.2023 , 05:15 Uhr

So sieht das Gelände am Kielsgraben aktuell aus. Bis Mitte 2025 soll die neue Sportanlage inklusive Stadion für die Sportfreunde Baumberg fertig sein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)