Neues Sportzentrum am Kielsgraben Stadion wird nicht Regionalliga-tauglich

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) werden auch nach dem anstehenden 21. Spieltag Tabellenführer der Fußball-Oberliga sein. Seit Saisonbeginn steht das Team von Trainer Salah El Halimi ganz oben, hat sich inzwischen einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger herausgespielt und liegt damit sportlich auf Aufstiegskurs. Probleme gibt es aber infrastruktureller Natur. Bis Dienstag, 2. April müsste beim Verband der Antrag auf Zulassung zur Regionalliga eingereicht sein, und in dem müsste auch klar eine einzige Spielstätte benannt sein, die den Anforderungen der höheren Liga genügt. Die gibt es in Monheim aber so nicht, und wie sich nun herausstellt, auch nicht so bald.