Fußball, Oberliga SFB wollen auch in Kleve das Spiel selbst gestalten

Nachdem mehr als ein Viertel der Saison 2023/24 absolviert ist, weist der ungeschlagene Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) vor dem Topspiel am zehnten Spieltag beim 1. FC Kleve (Sonntag, 15 Uhr, Bresserbergstraße) eine beeindruckende Erfolgsbilanz vor: In neun Spielen ging die geschlossene Einheit von SFB-Coach Salah El Halimi siebenmal als Sieger vom Platz; mit 26 erzielten Treffern stellt sie die Torfabrik der Liga; acht Gegentore sind der zweitbeste Wert; Robin Hömig ist mit zehn Einschüssen der Topscorer der Liga; daheim (13 Punkte) und auswärts (10) stellen die SFB die beste Mannschaft; viermal drehte das enorm selbstbewusste und willensstarke Team einen Rückstand in einen Sieg um.