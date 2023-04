Fußball, Oberliga SFB müssen Mittwoch ganz anders auftreten

Salah El Halimi ist mit dem Termin überhaupt nicht zufrieden. Dass die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) bereits am Mittwochabend um 19.30 Uhr das Nachholspiel beim Tabellenzweiten ETB SW Essen bestreiten, findet der Coach mehr als unglücklich. „Es ist schlecht, wenn man an einem Mittwochabend spielen muss. Der Großteil unseres Kaders ist berufstätig und ist bis abends eingespannt. Jetzt müssen die Jungs früher freimachen, um unseren Treffpunkt um 18 Uhr in Essen wahrnehmen zu können. Das ist keine optimale Vorbereitung“, erklärt der Coach.