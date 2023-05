Fußball, Oberliga SFB treten mit Respekt beim MSV an

Ben Harneid musste auf der Bank Platz nehmen. Während des Aufwärmprogramms erkannte der Innenverteidiger des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB), dass er nach seiner Erkältung noch nicht gegen Ratingen 04/19 mitwirken konnte (0:1). An diesem Dienstag (19.45 Uhr) will Harneid bei der Partie beim MSV Düsseldorf in die Startelf zurückkehren: „Ich hätte der Mannschaft gerne am Samstag geholfen, aber ich war noch zu erschöpft, weil ich in der vorherigen Woche komplett flachlag. Die Gesundheit geht bei uns immer vor.“