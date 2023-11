Fußball, Oberliga SFB hoffen auf eine doppelte Premiere

Monheim · Die Baumberger könnten am Samstag die ersten Punkte aus Hilden entführen und zugleich zum 14. Mal in Folge die Tabellenspitze der Fußball-Oberliga verteidigen, was ein Vereinsrekord wäre. Der gegenseitige Respekt ist aber groß. Im Pokal-Viertelfinale geht es gegen den 1. FC Bocholt.

09.11.2023 , 18:15 Uhr

Salah El Halimi hatte in dieser Saison der Fußball-Oberliga schon viel Grund zum Jubeln, doch der Trainer der Sportfreunde Baumberg weiß, dass es Samstag in Hilden schwer wird. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz