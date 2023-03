Fußball, Oberliga SFB können Uerdingen überholen

Vor fast fünf Monaten mussten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) zum letzten Mal ohne Punkte nach Hause fahren, denn sie verloren am 11. Oktober 2022 beim 1. FC Kleve 1:2. Seitdem befindet sich die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi in einer hervorragenden Form – und ist seit zwölf Spielen unbesiegt. „Die Stimmung ist sowohl in unserer Mannschaft als auch in unserem Umfeld sehr gut“, betont El Halimi. „In den vergangenen Monaten haben sich die Jungs diese Erfolgsserie erarbeitet, die wir allerdings auch einzuordnen wissen.“