Fußball, Oberliga : SF Baumberg passen Spielweise an

Ali Daour (rechts) ist nach seiner Kniereizung zurück im Teamtraining der SFB und könnte in Duisburg sein Comeback feiern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Weniger Spektakel, mehr defensive Stabilität: Mit dieser Taktik hat der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg zurück in die Spur gefunden. Beim FSV Duisburg will das Team von Coach Salah El Halimi am Sonntag nun den dritten Sieg in Folge landen.