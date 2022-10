Fußball, Oberliga : SF Baumberg wollen Euphorie aus dem Derbysieg mitnehmen

Ein Einsatz von Sebastian Papalia (l.) ist fraglich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Nach dem Baumberger 3:1-Sieg gegen den 1., FC Monheim sind die Sportfreunde am Sonntag beim Tabellenvorletzten FC Kray in Essen gefordert. Trainer Salah El Halimi will mit seinem Team eine Serie starten.