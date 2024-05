Titelkampf in der Fußball-Oberliga Für die SFB geht es in Büderich schon weiter

Das ist und bleibt die Saison der Sportfreunde Baumberg (SFB) – so sieht es die Allgemeinheit der Mannschaften samt Trainern der Fußball-Oberliga. Drei Spieltage vor dem Saisonende des weiterhin erheblich dezimierten und trotzdem stark aufspielenden Tabellenführers sind die Blau-Weißen nach den unglücklichen und unnötigen Punktverlusten (2:3-Niederlage beim Verfolger SpVg Schonnebeck) und dem am Sonntag folgenden 1:1 gegen den Lokalrivalen VfB 03 Hilden nun beim FC Büderich im dritten Spiel innerhalb einer Woche am Mittwochabend gefordert (19.45 Uhr, Am Eisenbrand).