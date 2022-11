Fußball, Oberliga Unangenehme Aufgabe für die SFB

Die jüngsten vier Spiele hat der Cronenberger SC in der Fußball-Oberliga allesamt verloren und ist auch deswegen Drittletzter des Klassements, die Sportfreunde Baumberg (SFB) sind Achter und haben vier ihrer jüngsten fünf Partien gewonnen. Die Frage nach dem Favoriten im Duell am Sonntag (15 Uhr) stellt sich eigentlich nicht, doch SFB-Trainer Salah El Halimi beantwortet sie so: „Ich sage dazu nur: Deutschland gegen Japan.“ Die DFB-Elf war bei der WM in Katar auch favorisiert, verlor aber nach Führung noch 1:2. „Klar ist, dass es immer wieder Spiele gibt, in denen der eine Favorit ist, und ich denke auch, dass wir das in Cronenberg sind“, ergänzt El Halimi, schränkt aber ein: „Jedes Spiel ist anders.“