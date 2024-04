Kracher in der Fußball-Oberliga SFB reisen zum Gipfeltreffen

Monheim · Am Dienstagabend tritt der Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg beim Tabellenzweiten SpVg. Schonnebeck zum Kracher der Fußball-Oberliga an. Beide Teams sind offensivstark und besiegten zuletzt das aufstiegswillige Ratingen 04/19. Was von dem Spiel zu erwarten ist.

29.04.2024 , 05:15 Uhr

Robin Hömig (Mitte) hat bei den Sportfreunden Baumberg verlängert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz