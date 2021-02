Fußball, Oberliga : Auch Knetsch bleibt Baumberg treu

Monheim Seit 2017 ist Tim Knetsch bereits bei den Sportfreunden Baumberg, doch sein Weg ist dort noch lange nicht zu Ende: Der Mittelfeldspieler hat nun bis 2023 beim Fußball-Oberligisten unterschrieben.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir in Tim eine weitere wichtige Personalie unter Dach und Fach bringen konnten“, betont Sportdirektor Engin Akkoca in einer Mitteilung des Klubs. Knetsch nehme eine entscheidende Rolle im Mannschaftsgefüge ein, weshalb die SFB mit dem gebürtigen Leverkusener frühzeitig eine weitere Zusammenarbeit angestrebt hätten.

2017 wechselte Knetsch vom TSV Meerbusch an die Sandstraße. In den Jahren zuvor sammelte er Erfahrung in der Regionalliga: für den Wuppertaler SV, den SC Wiedenbrück und den KFC Uerdingen. Sechs Spiele absolvierte Knetsch bislang in der aktuell unterbrochenen Saison, dabei gelangen ihm drei Vorlagen.