Tabellenführer der Fußball-Oberliga SFB klopfen die Nachbarschaft ab

In spätestens vier Wochen wird endlich Klarheit herrschen. Es ist sicherlich im Interesse der SFB, kein Risiko für die Zukunft einzugehen, um vielleicht einmal in der Regionalliga zu spielen. Wenn das neue Stadion Mitte 2025 fertig ist, dürfte die Situation noch einmal anders aussehen, aber so hat die Konkurrenz immer noch die Hoffnung, auch ohne Meisterschaft in die Regionalliga aufzusteigen. fupa