Fußball, Oberliga SFB streben seriösen Abschluss an

Monheim · Für Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg geht es am Sonntag in Nettetal streng genommen um nichts mehr, doch Trainer Salah El Halimi will „mit aller Macht“ die volle Punktzahl aus den letzten beiden Saisonspielen holen.

23.05.2024 , 19:00 Uhr

Baumbergs Kapitän Louis Klotz treibt den Ball über den Rasen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz